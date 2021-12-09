Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение препарата Pfizer/BioNTech для дополнительной вакцинации лиц в возрасте 16−17 лет, передаёт 9 декабря агентствоReuters.

Вакцина Pfizer (сс) Tim Reckmann

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Предполагается, что бустерную дозу вакцины будет разрешено вводить по прошествии не менее шести месяцев с момента введения второго компонента. Для того, чтобы это решение вступило в силу, ревакцинацию подростков должны одобрить также Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, ранее уполномоченные органы Соединённых Штатов уже одобрили использование вакцины Pfizer/BioNTech для ревакцинации лиц в возрасте 18 лет и старше.