Москва, , 21:20 — REGNUM Россия и Мьянма нацелены на максимальное углубление сотрудничества в военной сфере, сообщает 9 декабря пресс-служба Минобороны РФ по итогам встречи заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и посла Мьянмы в России Лвин У в Москве.

— Экипаж Мьянмы Василий Иванов © ИА REGNUM

Страны желают максимально задействовать уже наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере.

«Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества в оборонной сфере», — сообщает российское военное ведомство.

Отмечено, что в ходе встречи Александр Фомин поздравил недавно назначенного посла Мьянмы Лвина У с началом его дипломатической службы в России.

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