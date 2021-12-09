Бухарест, 9 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Официальный Бухарест планирует развивать диалог с представителями белорусской оппозиции, поскольку Румыния как член ЕС заинтересована в распространении европейских ценностей в сопредельных с Евросоюзом государствах. Об этом 8 декабря в ходе интервью бухарестскому телеканалу Digi24 заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Иван Шилов ИА REGNUM Светлана Тихановская

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, в настоящее время Бухарест обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, а также выражает озабоченность в связи с якобы осуществляемым командой президента Белоруссии «давлением на инакомыслящих граждан».

Богдан Ауреску «Румыния была соавтором различных санкций против Минска, и эти механизма мы будем использовать в дальнейшем».

По словам Ауреску, в ближайшее время он лично планирует встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской«на одном из европейских форумов».

Заявление Ауреску прозвучало после возвращения из Риги, где он принимал участие в саммите министров иностранных дел стран — членов НАТО. В столице Латвии, помимо прочих, обсуждались темы укрепления восточных границ альянса и усиления военного присутствия США в Румынии.