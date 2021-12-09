Вашингтон, 9 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Эрика Олсон подвергла критике деятельность правительства Грузии, сообщает 9 декабря грузинская редакция «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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Высокопоставленная американская чиновница сказала, что её визит в Грузию в ноябре этого года ещё раз напомнил ей о крепкой дружбе между грузинским народом и Америкой, но также продемонстрировал необходимость продолжения демократической деятельности в Грузии, включая судебную и избирательную реформы и верховенство закона.

«Мы будем продолжать поддерживать евроатлантические устремления Грузии и, как близкие партнеры, мы хотели бы помочь Грузии осуществить судебную и избирательную реформы, которые, по их собственному мнению, будут важны для будущего страны. Мы обеспокоены тем, что действия правительства подорвали некоторые из этих процессов. Правящая партия пообещала провести избирательную и судебную реформы. Мы бы очень хотели, чтобы были предприняты шаги в направлении выполнения этих условий», — заявила Олсон.

Напомним, что ранее посол США в Грузии Келли Дегнан уже подвергала критике грузинские власти, за непоследовательное, по мнению США, проведение судебной реформы в стране.