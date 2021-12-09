Рига, , 21:10 — REGNUM В Риге суд отклонил иски пяти судей: они в своих обращениях просили дать оценку законности требования ввести в Латвии обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников общественной сферы, сообщает 9 декабря LETA.

Уильям Хогарт. Судьи. XVIII век

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Так, в Административный районный суд иск был подан Нормундсом Ринькисом, Иветой Стуберовска и Олитой Блумфелде. Все три судьи работают в Рижском окружном суде. Аналогичный иск подали Светлана Маршане и Висвалдис Спруданс, работающие в Земгальском окружном суде. Однако Административный районный суд отклонил оба заявления.

Суд поступает так не в первый раз. Первое аналогичное заявление было подано в суд служащей министерства благосостояния Латвии Сандрой Руцкой. Административный районный суд, отмечает издание, счёл, что «общественное благо требования об обязательной вакцинации перевешивает нарушение прав отдельного человека».

Судебная инстанция постановила, что требование об обязательной вакцинации, действительно, ограничивает право человека на неприкосновенность частной жизни, как и право свободно выбирать род занятий в соответствии со способностями и квалификацией.

Однако, решил суд, требование правительства Латвии о введении обязательной вакцинации соответствует закону, поскольку оно направлено на защиту права других людей. Это требование направлено на ограничение распространения COVID-19 и якобы обеспечивает эпидемиологическую безопасность в обществе.

Всего суд получил уже около 200 подобных заявлений.

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