Вологда, 9 декабря, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Вологодский городской суд ограничил мать убитой девятилетней Сони Жаворонковой в правах на воспитание старшего сына. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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Мэр сообщил, что Анна Жаворонкова не смогла доказать в суде, что изменила свою жизнь — отказалась от спиртного, устроилась на работу. Ее сын Антон сейчас проживает с центре «Росток» и будет там находиться, пока органы опеки не примут иного решения.

«Анна попыталась рассказать о своей заботе о сыне, якобы она покупала и привозила ему вещи. Однако в органы опеки обратилась женщина, просто желающая помочь Антону, она представила чеки и переписку, подтверждающие, что помощь оказывала именно она», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Соня Жаворонкова была жестоко убита 40-летней женщиной в октябре текущего года. Семья убитой состояла на учете как неблагополучная. Убийцу задержали и поместили в СИЗО. Известно, что она состояла на учете в психдиспансере.