Москва, , 21:04 — REGNUM В Москве при поддержке конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — состоялся бесплатный образовательный марафон лучших практик по развитию устойчивого туризма. Организатором марафона выступил Российский союз туриндустрии.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Основными слушателями онлайн-программы стали специалисты и руководители индустрии гостеприимства. Практикум «Устойчивый туризм как конкурентное преимущество» — площадка, где можно разобраться в вопросе устойчивого развития в туризме и получить ответы на «Зачем?» и «Как?». Цель мероприятия — познакомить участников туристического рынка России с терминологией, принципами, критериями и действующими инструментами устойчивого туризма и бережливого производства.

«Устойчивое развитие — новый термин, включающий в себя большие смыслы современной жизни. Повышение экологической, социальной активности регионов и бизнеса все чаще звучит в повестке деловых мероприятий и средств массовой коммуникации. Согласно последним исследованиям PwN, уже 80% современных потребителей обеспокоены вопросами экологического образа жизни и делают выбор в пользу услуг и товаров ответственных компаний. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству разработать перечень финансовых инструментов по реализации зеленых проектов. Все больше инвесторов, принимая решения, учитывают наличие у проекта стратегии устойчивого развития. Туризм и индустрия гостеприимства — стремительно развивающийся сектор экономики России. Именно в этой сфере устойчивость является ключевым фактором роста, что отражено в отдельной системе Глобального совета по устойчивому туризму», — отметил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«Устойчивое развитие и туризм — это действительно то, с чем мы уже должны считаться на самом высоком уровне — на государственном и на межгосударственном. Концепция устойчивого развития и его цели провозглашены Организацией Объединенных Наций и каждое государство во всем мире ориентируется на них. Буквально несколько дней назад на форуме «Мы вместе» с Андреем Игнатьевым мы участвовали в дискуссии, на которой обсудили цели устойчивого развития и место устойчивого туризма среди этих целей. Именно эта тема среди всех дискуссий вызвала наибольший интерес, ее результаты были переданы Администрации Президента РФ. Как платформа по подготовке кадров и платформа, отвечающая за масштабный профильный конкурс «Мастера гостеприимства», мы стараемся продвигать направление устойчивого туризма и любой проект, который оценивается в этом направлении. Кроме того, у нас много студенческих конкурсов, где мы эту идеологию продвигаем для будущих путешественников и будущих руководителей организаций», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Мы говорим о деловом туризме как об экосистеме — подвижном, живом, постоянно меняющемся организме со своими процессами, особенностями, внутренними связями, который влияет на развитие инфраструктуры для отдыха во время совершения деловых поездок и все чаще, особенно после пандемии, люди выезжают в командировки семьями, чтобы совместить работу и отдых семьей. Мне, как руководителю Фонда Росконгресс, который является крупнейшим в России организатором деловых мероприятий, очень приятно выступить перед представителями индустрии гостеприимства, поскольку мы вместе с Российским союзом индустрии гостеприимства и президентской платформой «Россия — страна возможностей» являемся той самой движущей силой, которая помогает развивать все сферы делового туризма», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

«В 2021 году комитетом по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии совместно с Российской международной академией туризма при поддержке Ростуризма было проведено исследование мнений руководителей предприятий индустрии гостеприимства об уровне развития устойчивого туризма в регионах. Результаты показали, что 73% участников опроса не понимают словосочетание «устойчивый туризм», не видят связанные с ним возможности для роста и конкурентные преимущества. 27% участников принимают Цели устойчивого развития как конкурентное преимущество в туристической отрасли, из них 14% — внедряют в практику и только у 2% есть стратегия устойчивого развития компании. Именно поэтому мы постарались сделать практикум максимально информативным, полезным для среднего и малого бизнеса в туризме. И в первых секциях нам было важно показать, что любая социальная и экологическая инициатива важна и может быть поддержана государственными структурами», — пояснила руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского Союза туриндустрии Вита Саар.

В марафоне также приняли участие: заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, директор Фонда «Росконгресс», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Стуглев, координатор по работе с партнерами конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Подарина, почетный президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько, финалист конкурса «Мастера гостеприимства» Екатерина Меркушева и многие другие.