Нур-Султан, , 21:56 — REGNUM Пророссийского блогера Ермека Тайчибекова не только лишили свободы, но и стремятся лишить его жизни, а Запад лицемерно закрывает на это глаза. Такое мнение высказал 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт из Казахстана на условиях анонимности.

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«Казахстанские элиты хотят по-тихому, без лишнего шума, упаковать Ермека. Их цель — чтобы он не вышел живым», — заявил эксперт.

«Казахстан считается в Европе союзником России. Казалось бы, Запад должен поддержать Ермека, но… Ермек Тайчибеков выступал за союз с Россией, он пророссийский, а значит — идейно чужой», — пояснил эксперт.

«Западная демократия, любовь к свободе слова и борьба за права политзаключённых сразу же заканчиваются», — отметил собеседник агентства.

«Подтверждением этом служит казахское Бюро по правам человека при ООН. Оно отказалось присваивать Ермеку Тайчибекову статус политического заключенного под предлогом того, что «не сошлись взгляды», — подытожил эксперт.

Напомним, что пророссийский блогер, бизнесмен, общественный деятель Ермек Тайчибеков был приговорён судьей Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к дополнительному сроку заключения, по итогам — к 10 годам заключения строгого режима.