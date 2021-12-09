Москва, 9 декабря, 2021, 20:58 — ИА Регнум. Текущие данные по инфляции делают маловероятным сохранение ключевой ставки Банка России в декабре, однако её повышения более чем на один процентный пункт также ожидать не следует. Об этом заявила 9 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Последние данные по инфляции говорят, что ноль — это совсем маловероятно, 0,25 процентного пункта — тоже не самый вероятный сценарий. Но дальше мы будем смотреть на соответствующие данные и анализировать их, делать оценки на следующий год и принимать решение», — приводит её слова РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что пока Банк России видит решение в рамках базового сценария, который не предполагает повышения ключевой ставки в декабре более чем на один процентный пункт.

Глава регулятора также пояснила, что при принятии решений по ставке важны не краткосрочные разовые колебания инфляции, а устойчивые факторы, которые пока остаются выше целевого показателя в 4%.

«Но, судя по предварительным данным ноября, эта устойчивая составляющая инфляции, кажется, перестала расти», — сказала Набиуллина.

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Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Эльвира Набиуллина сообщила, что в декабре Банк России будет рассматривать вопрос по ключевой ставке в диапазоне от сохранения её на текущем уровне в 7,5% годовых до повышения на один процентный пункт. Чуть позднее она высказала мнение, что более вероятным будет решение ближе к верхней границе этого диапазона.