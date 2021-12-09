9 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили тюремный срок, который схлопотал российский TikTok-блогер за то, что пнул служебный автомобиль на незаконной акции протеста в Москве.

Тимур Кондратьев, , 22:35 — REGNUM Решение Тверского суда Москвы назначить два года и восемь месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвиняют в повреждении автомобиля со служебным номером АМР во время несогласованной акции 23 января 2021 года, спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители задерживают протестующего на незаконной акции в Москве 23 января © ИА REGNUM

«Ой, как справедливо! Пинал автомобиль — дали почти три года колонии, а если бы украл миллиард, то за это бы получил условный срок либо домашний адрес! Какую «хорошую» систему в России построили!» — возмущается Елена Б.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что пнуть автомобиль не означает нападение на сотрудника правоохранительных органов, поэтому приговаривать молодого человека к тюремному заключению не требовалось.

«Точняк! Ущерб — максимум на 50 тысяч рублей, а наказание — три года реального лишения свободы. Оборонсервис. Ущерб — миллиарды. Наказание — пару месяцев отсидки. Правосудие у нас на высоте, конечно», — пишет Сергей Б.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Другие же убеждены, что незнание закона не освобождает от ответственности. Раз парень повредил именно служебный автомобиль, значит, он должен понести за это соответствующее наказание.

«Дело не в том, что он не причинил вреда конкретному человеку, он, по сути, напал на автомобиль с правоохранителями внутри, во время несения ими службы. Нельзя нападать на полицию, сотрудников ФСБ и на кого бы то ни было. Просто малолеткам это нужно зарубить на носу, и всё, проблем никаких у них не будет. Просто не пинайте чужие автомобили», — указывает Олег Е.

Часть людей полагает, что молодой человек просто не подумал, его захлестнули чувства, что и привело его к мысли повредить служебный автомобиль.

«Это хулиганство, не более. Он же не думал в этот момент, что будет ему срок светить. Пнул машину — дурак, но не преступник же опасный! И такой срок ещё дали, чтобы вообще уже людей запугать!» — поделилась своим мнением Ева М.

Ряд пользователей указывает на то, что парень поступил радикально, и свою агрессию он направил именно в сторону силовых структур, значит, он может представлять опасность для общества и правоохранительной системы России.

«Если он машину пинает с эфэсбэшниками, то, кто знает, может быть, завтра он возьмёт оружие и пойдёт стрелять в представителей правопорядка. Его надо изолировать от общества. В тюрьме пусть подумает над своим поведением», — считает Злой И.

Отдельные комментаторы отмечают, что блогер проявлял свою агрессию не просто так, он выражал некую свою позицию. Вот что это за позиция? Почему молодые люди выражают её, несмотря на вероятность угодить за решётку? Эти вопросы стоило бы поднимать руководству страны, чтобы не допустить усугубления подобных тенденций в российском обществе.

«И ради чего это всё? Малолетний дебил угробил себе жизнь. А кто подтолкнул его на совершение таких противоправных действий? Откуда такая агрессия в парне, который только начал жизнь познавать? Почему он эту систему не признаёт, почему он хочет проявлять свою агрессию? Никто об этом, конечно, задумываться не будет. Депутаты неприкосновенны, правоохранители защищены законом, народ сидит по домам и не шумит. Как долго продлится это шаткое спокойствие, если уже в школах стрелять начали?» — задаётся вопросом Николай П.

Против всех Afanasy.biz

Напомним, 8 декабря Тверской суд Москвы назначил два года и восемь месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy), которого обвиняют в повреждении автомобиля со служебным номером АМР во время несогласованной акции 23 января 2021 года.