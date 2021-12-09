Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM В Екатеринбурге полицейские изъяли более 1,3 тонны нелегальной спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Алкоголь

Goodfon.ru

Всего 7−9 декабря они проверили почти 40 различных торговых объектов. Среди изъятого оказалось 294 литра чистого этилового спирта. Незаконная реализация в основном велась «из-под полы». Сам товар торговцы прятали под прилавками или в подсобных помещениях.

По фактам изъятия незаконной продукции проводятся проверки. Полицейские призывают граждан не покупать алкоголь сомнительного качества.