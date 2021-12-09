9 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

1 декабря компания «Роснано» рассчиталась с частными инвесторами в рамках обязательств на эту дату, а также продала один из активов своего портфеля. Но инвесторы всё еще с настороженностью смотрят на рынок.

Галина Смирнова, , 22:35 — REGNUM Председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, как пишет ТАСС, сообщил журналистам, что ВЭБ не помогал «Роснано» в погашении бондов на 4,5 млрд рублей, но корпорация готова взять ответственность за необеспеченные госгарантиями выпуски облигаций «Роснано» «в тех пределах, которые определит правительство РФ». Кроме того, вероятно, господин Шувалов решил развеять панику среди инвесторов, заявив также не только о том, что во главе «Роснано» — «серьезный человек, который обладает возможностью работать с банковскими кредитными организациями», но и о том, что на сегодняшний день все координируемые ВЭБ организации находятся в хорошем финансовом состоянии.

Долг Иван Шилов © ИА REGNUM

Игорь Шувалов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Все [координируемые ВЭБ] организации находятся в хорошем финансовом состоянии. Те проблемы, которые есть у одной из наших организаций, у «Роснано», широко освещались. При этом поступил комментарий от правительства и Минфина, что этой ситуацией занимаются и проблема будет решена», — сказал Шувалов.

Паника, напомним, возникла на фоне новостей о приостановке торгов бумагами госкорпорации во избежание возможных спекуляций на рынке и ведущихся в госкорпорации разговоров на тему реструктуризации долга в интересах кредиторов. Как сообщало агентство «Интерфакс», Московская биржа с вечера 19 ноября приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» на основании предписания Банка России. Как пояснили агентству в пресс-службе Центробанка, регулятор направил Московской бирже предписание после того, как получил информацию об обсуждении реструктуризации долга компании «с узким кругом кредиторов». Но, несмотря на заверения представителей Центробанка, в частности, первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, объяснившей, как сообщал «Коммерсантъ», что системных рисков в ситуации с долгом «Роснано» нет, так как кредиты с госгарантией, а также кредиты и облигации без гарантий правительства достаточно равномерно распределены по системе, несмотря на обещания Минфина о том, что долговые обязательства госкомпании, обеспеченные государственными гарантиями, будут исполняться, всё же эксперты и профучастники российского фондового рынка отмечали, что возникшая ситуация способна сказаться на финансовых делах других госкомпаний. В частности, на своей странице в Фейсбуке экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган сообщал, что на фоне новостей от «Роснано» просели котировки облигаций ГТЛК, «Аэрофлота» и других «дочек» государства. Как сообщало издание РБК, ассоциация НАУФОР, объединяющая российских брокеров, дилеров и управляющие компании и вовсе направила в адрес ЦБ РФ и правительства письмо, в котором призвала не допустить реструктуризации и дефолта по облигациям «Роснано», так как такие действия, по мнению участников ассоциации, будут иметь негативные последствия для всего сегмента квазисуверенных облигаций, которые в конечном счете приведут к замедлению экономического роста в России. В тот момент эксперты перешли в режим ожидания того самого часа «Х» или «момента истины», который должен был наступить 1 декабря — день, когда «Роснано» будет необходимо погасить облигации на 4,5 млрд рублей.

Собственно, 1декабря, как сообщал «Интерфакс», в том числе со ссылкой на Национальный расчетный депозитарий и информацию корпорации, «Роснано» перевело средства для выплаты последнего купона и погашения выпуска облигаций без госгарантии на 4,5 млрд рублей, таким образом в полном объеме выполнив свои обязательства на отчетную дату. Сумма выплаты по купону, исходя из ставки 9,1% годовых, составляет около 0,2 млрд рублей. Между тем, как уточняло издание, компании предстоит за декабрь выплатить купоны еще по другим четырем выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, и только один из этих выпусков — с госгарантией. Со ссылкой на сообщение «Роснано» издание информировало также и о том, что «в настоящее время компания продолжает диалог с банками-кредиторами и иными заинтересованными лицами с целью пересмотра условий кредитных обязательств, накопленных до 2021 года, и выработки решений в целях повышения финансовой устойчивости компании и поддержания достаточного уровня ликвидности для выполнения своих обязательств».

«Решения должны быть приняты до конца 2021 года», — сказано в комментарии «Роснано».

Заметим, 23 ноября, по сообщению «Интерфакса», глава Минфина Антон Силуанов после пленарного заседания Госдумы напоминал журналистам, что смысл работы «Роснано» заключается в том, чтобы «вкладываться в активы, какие-то производства, создавать их, потом выходить из них». По словам министра финансов, сейчас госкомпания как раз активно и работает с портфелем своих активов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новая команда, новые люди в органах управления, поэтому немного по-новому смотрит на работу с этими активами, когда выходить, как выходить… Это обычная работа менеджмента под руководством нового совета директоров (переизбранного в сентябре — ИФ)», — цитирует издание слова Антона Силуанова.

В этой связи напомним, 6 декабря издание «Ведомости» со ссылкой на информацию пресс-службы «Роснано» сообщало, что госкомпания продала 49,8% в компании «Оптосенс» — проекте по производству инфракрасных сенсоров Mipex для определения концентрации взрывоопасных газов. Покупателями стали компании «Эми» и «Ико» — разработчики инфракрасных сенсоров, которые, по данным «СПАРК-Интерфакса», публикуемым «Ведомостями», имеют по 25,1% в «Оптосенс», видимо, таким образом, сконцентрировав в своих руках 100-ный пакет акций. Сумма сделки не раскрывалась, но уточнялось, что вышла из проекта госкомпания с «десятикратным возвратом инвестиций». Конечными потребителями инфракрасных сенсоров, как отмечало издание, являются нефтехимическая промышленность (переработка), нефтегазовый комплекс (нефтедобыча, переработка, транспортировка), угольная промышленность (угольные шахты), химическая промышленность и ЖКХ (котельные, газораспределительные сети). Иными словами, очевидно, — промышленность с углеродным следом.

История с «Роснано» пока закончилась благополучно, но для рынка она бесследно не пройдет, считает Евгений Коган, полагая, что прошедшие события дальше способны перекроить весь долговой рынок.

«Большинству корпораций, которые вышли на долговой рынок, в какой-то (замечательный для нас и грустный для них) момент приходится гасить свои долги, — подмечает экономист. — Как мы понимаем, всем все возвращать никаких денег не хватит. Что делают корпорации? Зачастую, чтобы отдать старые долги, они делают долги новые. Долговой рынок у нас потихоньку растет. Рефинансировать свои долги приходится все большему количеству эмитентов. Ну, а в условиях стремительно растущей ставки и, вообще, текущих реалий вопрос этот становится, как никогда, актуален».

Неоплатный долг

Пересмотр отношения инвесторов, в том числе и к квазигосбумагам, — другой риск для рынка. Но в целом такие встряски, резюмирует Коган, иногда даже полезны для рынка, особенно в тех случаях, когда инвесторы слишком «расслабляются» и начинают неразборчиво скупать все подряд.

«Череда дефолтов «оздоравливает» рынок и заставляет инвесторов уделять больше внимания анализу, а эмитентов — более ответственно готовиться к выходу на рынок. Наш ли это сценарий? Мы очень надеемся, что «эффекта домино» дефолтов на облигационном рынке не случится. Подобное «очищение» ему сейчас было бы излишне. Но истории последних недель вполне могут привести к такому развитию событий», — пишет на своей странице в Фейсбуке профессор ВШЭ.

Директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов, рассказывая ИА REGNUM о реакции фондовых рынков на распространение штамма «Омикрон», заметил также, что ситуация с «Роснано» пока ещё не разрешилась и «сильно тревожит рынок рублёвого долга». По словам аналитика, «в базовом сценарии, в отсутствие злоупотреблений со стороны менеджмента (на отсутствие которых указывает отчётность по МСФО) долги должны быть рефинансированы, в том числе с участием государства». А первым шагом на этом направлении, по мнению Черепанова, может стать проверка Счётной палаты. Ну, а что касается доверия к бумагам российских компаний, в свою очередь напомним, что Владимир Путин, поручая правительству разработать дополнительные стимулы для долгосрочных вложений физических лиц в российские ценные бумаги, включая дополнительные вычеты по НДФЛ, также просил проработать вопрос по обеспечению защиты таких вложений по примеру механизма, действующего в отношении банковских депозитов (страхование вкладов).