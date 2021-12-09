Глава МИД Украины оценил резолюцию против «милитаризации Крыма» ГА ООН
Киев, 9 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Те страны, которые в ГА ООН поддержали резолюцию против «милитаризации Крыма», фактически «послали сигнал сдерживания» России, написал 9 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
Mfa.gov.ua
Дмитрий Кулеба
Выразив благодарность тем, кто поддержал резолюцию, глава украинской дипломатии заявил:
«Он (документ — прим. ИА REGNUM) консолидирует международную поддержку «Крымской платформы» и её целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фонне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму».