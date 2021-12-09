Киев, 9 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Те страны, которые в ГА ООН поддержали резолюцию против «милитаризации Крыма», фактически «послали сигнал сдерживания» России, написал 9 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Выразив благодарность тем, кто поддержал резолюцию, глава украинской дипломатии заявил: