Париж, , 20:47 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие несколько дней намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Макрон заявил 9 декабря на пресс-конференции.

По его словам, на этих переговорах он хочет обсудить ситуацию на Украине.

«Наше намерение — в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с котором я буду говорить на следующий неделе, перезапустить этот политический процесс», — сказал Макрон.

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