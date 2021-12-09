Москва, , 20:40 — REGNUM Инфляция в России по итогам 2021 года может превысить текущий прогноз Центробанка в 7,4−7,9%. Об этом заявила 9 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений», — приводит её слова РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что «в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку», в результате чего «инфляция может быть и чуть выше верхней границы прогноза».

Как передавало ИА REGNUM, накануне министр экономического развития Максим Решетников заявил, что инфляция в России по итогам года превысит прогнозы правительства и Центробанка и окажется выше 8%.

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