Тирана, 9 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Специальный представитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 9 декабря прибыл в Албанию и сразу же после этого направился на встречу с лидером Демократической партии Албании Люльзимом Башей.

World Economic Forum Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Эскобар провел с Башей час и пригласил его в Вашингтон. После встречи с оппозиционером представитель Госдепа высказался в поддержку борьбы с коррупцией в Албании.

В своем публичном выступлении Эскобар «забыл» упомянуть о Сали Берише, который был весной признан персоной нон-грата в США, а осенью лишен депутатского мандата Башей.

В настоящее время Бериша вопреки США активно ведет работу по смещению своего бывшего ставленника Баши с поста главы Демпартии. В США реагируют на эти попытки обещанием порвать отношения с партией в случае прихода к власти Бериши. Что самое странное, до сих пор эта угроза не сработала, и Баша оказался существенно ослаблен.