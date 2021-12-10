10 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 12:01 — REGNUM В Крыму началась рубка ухода за молодым лесом. Мероприятие проводится в санитарных целях, срубленные деревья будут использованы с пользой.

Ель Александр Полегенько © ИА REGNUM

Рубке подлежат искривленные, больные и поврежденные деревья. Срубленные деревья будут переработаны в удобрения или эфирные масла. Мероприятие стараются проводить в декабре, для того чтобы была возможность реализовать самые хорошие ели к Новому году. Чтобы не купить ель, спиленную браконьерами, стоит обратить внимание на ствол — деревья, спиленные лесничим хозяйством, имеют специальное клеймо, нанесённое красной краской.

Осмотр деревьев для вырубки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Осмотр деревьев для вырубки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Осмотр деревьев для вырубки Александр Полегенько © ИА REGNUM Валка леса Александр Полегенько © ИА REGNUM

Осмотр деревьев для вырубки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубка больных и поврежденных деревьев Александр Полегенько © ИА REGNUM Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мероприятие направлено на формирование насаждения, улучшение его эстетических и качественных показателей. Вырубаются деревья, которые между собой переплетены кронами и отстающие в росте, для того, чтоб увеличить площадь питания более развитым деревьям», — рассказал директор Государственного автономного учреждения РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» Александр Березнев.

Деревья на продажу оставляют метку Александр Полегенько © ИА REGNUM

На деревьях для продажи ставят метку Александр Полегенько © ИА REGNUM На деревьях для продажи ставят метку Александр Полегенько © ИА REGNUM

Инструменты Александр Полегенько © ИА REGNUM

Лесохозяйственные учреждения проведут рубки в Бахчисарайском и Симферопольском лесничествах на общей площади 5,1 га.

Отметим, такая рубка обеспечивает благоприятные условия для роста здоровых деревьев, а также формирование и сохранение высокопродуктивных качественных насаждений.

Валка леса Александр Полегенько © ИА REGNUM