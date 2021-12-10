Александр Полегенько,
10 декабря 2021, 12:01 — REGNUM В Крыму началась рубка ухода за молодым лесом. Мероприятие проводится в санитарных целях, срубленные деревья будут использованы с пользой.
Ель
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Рубке подлежат искривленные, больные и поврежденные деревья. Срубленные деревья будут переработаны в удобрения или эфирные масла. Мероприятие стараются проводить в декабре, для того чтобы была возможность реализовать самые хорошие ели к Новому году. Чтобы не купить ель, спиленную браконьерами, стоит обратить внимание на ствол — деревья, спиленные лесничим хозяйством, имеют специальное клеймо, нанесённое красной краской.
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Валка леса
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько © ИА REGNUM
«Мероприятие направлено на формирование насаждения, улучшение его эстетических и качественных показателей. Вырубаются деревья, которые между собой переплетены кронами и отстающие в росте, для того, чтоб увеличить площадь питания более развитым деревьям», — рассказал директор Государственного автономного учреждения РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» Александр Березнев.
Деревья на продажу оставляют метку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На деревьях для продажи ставят метку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На деревьях для продажи ставят метку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Инструменты
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Лесохозяйственные учреждения проведут рубки в Бахчисарайском и Симферопольском лесничествах на общей площади 5,1 га.
Отметим, такая рубка обеспечивает благоприятные условия для роста здоровых деревьев, а также формирование и сохранение высокопродуктивных качественных насаждений.
Валка леса
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Александр Полегенько © ИА REGNUM