9 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 22:33 — REGNUM Законопроект американских сенаторов Джона Оссоффа и Чака Грассли, направленный на борьбу с опиоидной эпидемией в бедных районах, был единогласно одобрен Сенатом США 9 декабря на фоне того, как смертность от передозировки достигла рекордного уровня в Штатах. Законопроект предполагает внедрение программ, разработанных специально для борьбы с опиоидами в бедных сообществах, которые особенно сильно пострадали из-за эпидемии.

Эжен Делакруа. Курильщики опиума. 1830-е

Джон Оссофф John Ramspott

Чарльз Грассли U.S. Senate

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в Штатах от передозировки умерло более 100 тысяч человек с апреля 2020 года по апрель 2021 года. При этом 75 673 смерти относят к опиоидам. Это на 35% больше, чем двенадцатью месяцами ранее.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Скорее всего, это просто пустая трата денег. Самая большая проблема — это фентанил. Наркокартели легко проникают в страну благодаря нашей катастрофической ситуации на границе. Кроме того, продолжающаяся в прошлом году блокировка многих штатов, которая ограничила или даже закрыла значительное количество наркологических клиник, привела к резкому росту опиоидной проблемы», — пишет OuterLimitsFan.

«Фентанил не обязательно должен поступать с юга, а может проскочить через любой порт, принимающий корабли из Китая», — отвечает GathT.

«Продолжай в том же духе, Америка. Продолжайте отказывать людям, испытывающим боль, в возможности получать обезболивающие препараты от своих врачей во имя «войны с наркотиками». Люди, испытывающие боль, либо найдут облегчение каким-то образом, либо повысится уровень самоубийств. Моей подруге дали тайленол в больнице сразу после операции на колене, и это не помогло. Ей было ужасно больно, и все, что ей давали, это тайленол. Не тайленол №3, а обычный тайленол. Сейчас ни один врач не отваживается выписать настоящее обезболивающее. Люди, страдающие от невыносимой боли, становятся жертвами, потому что общество не знает, как руководствоваться здравым смыслом», — возмущается partiotcauz.

«Несомненно, многие люди оказались на улице. Даже если кто-то является наркоманом, гораздо лучше, если он получает свою дозу легально и его можно отследить и помочь. К сожалению, мы имеем еще больше законопроектов, направленных на то, чтобы посадить еще больше людей в тюрьму, разрушить их жизнь из-за того, что они сделали с собой сами. Конгресс решил усугубить ситуацию», — отвечает CptRJ.

«Эти люди, похоже, не понимают, что они фактически убивают пациентов с хронической болью, которым нужны лекарства, чтобы выжить… Наше правительство должно вмешаться в это и вернуть права медицинскому сообществу. Если проблема передозировки наркотиков усугубляется, то это потому, что наркота поступает через границу, а не от врачей!» — восклицает jr2256.

Производство лекарств Blahovskaya

«Я потеряла свою дочь из-за фентанила почти 3 года назад. Это ужасное бедствие для нашей страны, и люди не представляют, насколько это опасно. Это может случиться с любой семьей», — предупреждает TerriBSTL.

«Я сожалею о вашей утрате. Родители никогда не должны хоронить своего ребенка. Ваша дочь приняла сознательное решение незаконно использовать это вещество и тем самым лишила себя жизни. Ваша потеря не может диктовать права врачей. У меня была операция на спине, я лишисля суставов. Я не могу представить вашу боль. Я знаю, что вы не можете представить мою», — отвечает Goldearring.

«Если политики действительно заботятся об этом, они могут начать с закрытия границы, через которую в страну контрабандой ввозится в 10 раз больше обычного количества наркотиков. Но они этого не сделают, потому что все конфискованные наркотики продаются крупным фармацевтическим компаниям с огромными скидками, и все участники этого процесса богатеют», — считает MBK20991.

«Это такой идиотизм. Затрудните людям с хронической болью получение лекарств, и все, что у вас останется, — это самоубийство или нелегальные наркотики, которые и являются причиной эпидемии. Продолжайте ограничивать, и число людей будет только расти», — комментирует Vader99.

Ранее конгрессмен от штата Пенсильвания Джон Джойс зявил, что китайский фентанил проникает через южную границу в США, подпитывая опиоидную пандемию в его собственном штате. Пористая южная граница, по словам политика, усугубляет проблему наркотиков в Штатах. По этой причине конгрессмен призвал координально ужесточить наказания для наркоторговцев и привлечь их к ответственности.