Нур-Султан, , 21:28 — REGNUM Правовая культура в Киргизии выше, чем в Казахстане, и объясняется это сменяемостью власти и отсутствием застоя. Такое мнение высказал 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM эксперт из Казахстана на условиях анонимности.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне довелось пообщаться в Бишкеке с коллегами, в т. ч. — с государственными чиновниками. Были представители «Жогорку кенеша», люди из министерств», — отметил эксперт.

«В ходе общения один из них сказал о том, что правительства-то меняются, а мы остаёмся. И чтоб чувствовать себя в безопасности, нам, чиновникам, лучше жить в соответствии с законом», — сообщил собеседник агентства.

«Теперь я понимаю, почему в Киргизии правовая культура выше. Смена правительства заставляет чиновников служить не власти, а закону», — отметил эксперт.

«Нельзя допускать того, чтобы один и тот же президент находился у власти слишком долго. В частности — наш. В кругу власти и у самой власти почти уже 40 лет. Уже несколько поколений выросло с его именем на устах». — констатировал собеседник агентства.

«Когда спрашивают, откуда я, из какой страны, я отвечаю — из Казахстана. И всегда наблюдаю одну и ту же реакцию: а, Назарбаев! Неужели в наших элитах никто не смог дорасти до уровня руководителя республики за последние тридцать лет?» — заключил эксперт.

Напомним, что 6−8 декабря Ауэзовским судом г. Алма-Аты пророссийский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён к дополнительному заключению. По итогам работы судьи Дианы Джузбаевой и прокурора Алии Оспановой блогер должен будет провести в заключении строгого режима 10 лет.