Бишкек, , 20:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Самата Насирдинова с поста председателя национального статистического комитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 9 декабря.

Киргизия

Причины увольнения президентская администрация озвучивать не стала.

Отметим, что Насиридинов возглавлял статистическое ведомство чуть меньше десяти месяцев — на этой должности он находился с 19 февраля 2021 года.

Вместо него руководителем нацстаткома глава государства назначил Бактыбека Кудайбергенова, освободив его от должности управляющего делами президента Киргизии, на которой он проработал чуть больше четырёх месяцев.

Напомним, что до этого, в период с 10 февраля по 2 августа 2021 года Кудайбергенов занимал пост исполняющего обязанности мэра киргизской столицы.