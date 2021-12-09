Габрово , , 20:28 — REGNUM Житель болгарского города Габрово подал в суд на Национальное агентство доходов (НАД) Болгарии с требованием возмещения ему морального ущерба на сумму в 1 миллиард левов ($576 млн). Об этом 9 декабря пишет софийская газета «Факты».

Суд идёт Цитата из х/ф «Пожнёшь бурю». Реж. Стэнли Крамер. 1960. США

Согласно официальной информации, некий Мартин Стефанов обвиняет госчиновников в том, что из-за налоговых проверок, проводимых НАД в течение последних трех лет в отношении его бизнеса, он потерял здоровье, и сегодня его жизнь находится в опасности.

Агентство осуществило не менее десяти масштабных проверок деятельности торговой компании Стефанова. Несмотря на то, что грубых нарушений в работе структуры инспекторы не зафиксировали, ее деятельность была заморожена.

В настоящее время истец выступает в качестве физического лица. По мнению независимых юристов, у него есть шанс получить хотя бы часть требуемой суммы.