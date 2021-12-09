Краснодар, , 20:21 — REGNUM Новая, оснащенная по последнему слову техники, мультимедийная студия-лекторий Российского общества «Знание» начала работу 9 декабря 2021 года в санаторно-курортном комплексе «Знание». Она станет новым центром притяжения для молодежи не только из Сочи, но и других городов. Студия площадью 800 кв. метров рассчитана на 500 гостей и предназначена для организации вещания как на территории санатория, так и за его пределами.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

На торжественном открытии студии выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, он отметил, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире скорость передачи знаний становится ключевым конкурентным преимуществом для людей, корпораций и страны.

«Вся работа, связанная с просвещением, наставничеством, является важнейшей государственной задачей. Именно поэтому Президент России дал поручение возобновить работу общества «Знание», которое себя отлично показало еще в годы СССР. За эти полгода, которые работает обновленное Общество, более 7 000 лекторов прочитали более 15 000 лекций. И каждая лекция — это всегда диалог «глаза в глаза». Но людей, которые хотят увидеть и услышать эти лекции, гораздо больше, чем может вместить любая аудитория. Поэтому обществом «Знание» принято решение о создании мультимедийных студий. Первая уже работает в Москве, вторая сегодня открылась в Сочи, затем появятся студии в Архангельске, Туле, Вологде и других городах. И это только начало. Мы уверены, что эта площадка станет крайне важной не только как место проведения онлайн-трансляций на всю страну, но и как точка притяжения для школьников и студентов города, заинтересованных в саморазвитии», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Новую студию торжественно открыл генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль вместе с заместителем главы города Сочи Еленой Канюк, перерезав символическую ленту.

«Я рад, что Сочи стал первым региональным городом, где появилась наша мультимедийная студия. Здесь сможет собираться молодежь Краснодарского края для участия в дискуссиях, обмена опытом с интересными и выдающимися людьми. Общество «Знание» будет приглашать в Сочи лучших лекторов со всей страны. Помимо лектория в санатории «Знание» будут работать коворкинги, кружки, мастер-классы по разным направлениям знаний и творчества. Для лекторов из Сочи и окрестностей студия станет возможностью выхода на федеральный уровень охвата аудитории, социальным лифтом и инструментом для продвижения своих просветительских проектов и передачи знаний слушателям», — выступил с приветственной речью Максим Древаль.

Студия площадью 800 кв. метров, которая может вместить до 500 гостей, оборудована 11 камерами — 9 стационарными и 2 мобильными. Здесь около 30 световых приборов и имеется все необходимое оборудование для создания и трансляции медиаконтента. В студии работает профессиональная команда видеооператоров, монтажеров и режиссеров, которые будут помогать снимать просветительский контент на территории края.

Все 9 студий, которые Общество планирует открыть в разных регионах страны, будут соединяться в единую систему и управляться из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров они смогут связываться между собой. А в дальнейшем, возможно, станут основой для создания собственного телеканала «Знание», прогнозирует Максим Древаль.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также поприветствовал участников и гостей. Глава региона отметил, что возможность участвовать в новых форматах — просветительских марафонах, дискуссиях и мастер-классах — появилась у широкой аудитории из любого региона страны.

«Я благодарен Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Вам лично, Сергей Владиленович, что у нашей молодежи появилась еще одна возможность учиться у лучших из лучших. Будущее нашей страны именно за теми, кто открыт всему новому, современным инновациям и готов их создавать, действовать сейчас, чтобы стать успешным завтра. Со своей стороны мы уделяем особое внимание поддержке талантов. Более 100 организаций ведут разработки в медицине, сельском хозяйстве, электронике. В этом году Кубанский научный фонд поддержал 68 исследовательских проектов. Гранты получили более 350 молодых ученых», — сказал Вениамин Кондратьев.

Заместитель главы Сочи Елена Канюк отметила, что новая студия станет первым просветительским «местом силы» не только города, но и всего Краснодарского края: «Сегодня мы открываем еще один проект, который сделает наш город живее, молодежнее, привлекательнее и креативнее. Новая студия просветительского вещания продолжит тренд на развитие нашего городского научно-образовательного кластера. Уверена, что очень скоро это будет еще одно место наравне с «Артеком», куда захотят приехать дети и молодежь со всей страны. А те, кто пока не может приехать, будут наблюдать за всеми интересными проектами и активностями, которые здесь происходят, прямо в режиме онлайн».

После открытия новой студии санаторно-курортный комплекс «Знание» станет первым в стране рекреационно-просветительским центром, где россияне любого возраста смогут не только полноценно позаботиться о своем здоровье, но и пополнить багаж знаний по самым актуальным направлениям. Появление такого объекта способствует развитию интеллектуального туризма внутри страны.

Гостей санатория ждет хороший сервис, качественные номера, море в шаговой доступности, ухоженная территория с уникальным дендрарием и спортивными объектами, многопрофильный спа‑ и медицинский центр. А вместе с тем будет создана современная просветительская экосистема, включающая разноплановую программу мероприятий, познавательный контент, инфраструктуру для работы и творчества.

Старших школьников и студентов привлекут интересные тематические смены с насыщенной, увлекательной программой мероприятий. А молодежи в возрасте от 25 до 35 лет санаторий «Знание» отлично подойдет для выездной работы и креатива. Молодым специалистам будет предоставлен удобный, специально оборудованный коворкинг с доступом в интернет, а в свободное время они смогут восстановить организм от будничного стресса и переключиться на события в санатории с творческой и познавательной составляющей.

Так, каждую неделю в лектории санатория будут выступать эксперты Российского общества «Знание». Годовую программу лекций планируют разбить на темы по месяцам, чтобы гости могли приехать с учетом своих интересов. Кроме того, в студии будут проходить региональные марафоны, также согласно тематике месяца, с участием приглашенных лекторов, победителей конкурсов общества «Знание» и партнеров. Гости от 35 лет с детьми и старшее поколение могут выбрать классический санаторный отдых высокого качества с полезной познавательной программой.

Важной социальной составляющей работы санатория станет запуск бесплатных кружков для местных детей, где юные сочинцы смогут заниматься робототехникой, историей, изучать космос и биологию, прокачивать soft skills.

Мультимедийная студия, оснащенная по последнему слову техники, позволит на постоянной основе создавать контент и вести трансляции в хорошем качестве. Просветительские видеоматериалы будут транслироваться на весь номерной фонд санатория, а также в социальных сетях и на мероприятиях общества «Знание». В будущем, возможно, и на других площадках.

Мероприятия в мультимедийной студии начались сразу после открытия: к работе приступил двухдневный просветительский марафон «Наука и Знание», организованный в рамках Конгресса молодых ученых. В числе спикеров марафона — популяризаторы науки, ученые, представители научных стартапов и высокотехнологичного бизнеса, специалисты медиасферы.

С аудиторией форума будут общаться: ведущий НТВ Сергей Малозёмов, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Театр Олега Табакова» Владимир Машков, актер Игорь Петренко, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, создатель научно-популярного видеохаба SciTopus Эльман Ахмедбеков, главный редактор YouTube-канала и сайта SciOne Владислав Гончарук, ректор АНО ВО «Университет Иннополис» Александр Тормасов, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман, заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус, популяризатор науки, физик, блогер и автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский и многие другие.

Участникам двухдневного марафона «Наука и Знание», который будет проходить в Сочи 9 и 10 декабря, предстоит побывать на лекциях, дискуссиях и мастер-классах, посвященных перспективным технологиям, популяризации науки в СМИ, блогерству в сфере научпопа, научной карьере в крупных компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.