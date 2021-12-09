В Сочи открылся мультимедийный лекторий Российского общества «Знание»
Краснодар, 9 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Новая, оснащенная по последнему слову техники, мультимедийная студия-лекторий Российского общества «Знание» начала работу 9 декабря 2021 года в санаторно-курортном комплексе «Знание». Она станет новым центром притяжения для молодежи не только из Сочи, но и других городов. Студия площадью 800 кв. метров рассчитана на 500 гостей и предназначена для организации вещания как на территории санатория, так и за его пределами.
На торжественном открытии студии выступил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Сергей Кириенко, он отметил, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире скорость передачи знаний становится ключевым конкурентным преимуществом для людей, корпораций и страны.
Новую студию торжественно открыл генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль вместе с заместителем главы города Сочи Еленой Канюк, перерезав символическую ленту.
Студия площадью 800 кв. метров, которая может вместить до 500 гостей, оборудована 11 камерами — 9 стационарными и 2 мобильными. Здесь около 30 световых приборов и имеется все необходимое оборудование для создания и трансляции медиаконтента. В студии работает профессиональная команда видеооператоров, монтажеров и режиссеров, которые будут помогать снимать просветительский контент на территории края.
Все 9 студий, которые Общество планирует открыть в разных регионах страны, будут соединяться в единую систему и управляться из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров они смогут связываться между собой. А в дальнейшем, возможно, станут основой для создания собственного телеканала «Знание», прогнозирует Максим Древаль.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев также поприветствовал участников и гостей. Глава региона отметил, что возможность участвовать в новых форматах — просветительских марафонах, дискуссиях и мастер-классах — появилась у широкой аудитории из любого региона страны.
Заместитель главы Сочи Елена Канюк отметила, что новая студия станет первым просветительским «местом силы» не только города, но и всего Краснодарского края: «Сегодня мы открываем еще один проект, который сделает наш город живее, молодежнее, привлекательнее и креативнее. Новая студия просветительского вещания продолжит тренд на развитие нашего городского научно-образовательного кластера. Уверена, что очень скоро это будет еще одно место наравне с «Артеком», куда захотят приехать дети и молодежь со всей страны. А те, кто пока не может приехать, будут наблюдать за всеми интересными проектами и активностями, которые здесь происходят, прямо в режиме онлайн».
После открытия новой студии санаторно-курортный комплекс «Знание» станет первым в стране рекреационно-просветительским центром, где россияне любого возраста смогут не только полноценно позаботиться о своем здоровье, но и пополнить багаж знаний по самым актуальным направлениям. Появление такого объекта способствует развитию интеллектуального туризма внутри страны.
Гостей санатория ждет хороший сервис, качественные номера, море в шаговой доступности, ухоженная территория с уникальным дендрарием и спортивными объектами, многопрофильный спа‑ и медицинский центр. А вместе с тем будет создана современная просветительская экосистема, включающая разноплановую программу мероприятий, познавательный контент, инфраструктуру для работы и творчества.
Старших школьников и студентов привлекут интересные тематические смены с насыщенной, увлекательной программой мероприятий. А молодежи в возрасте от 25 до 35 лет санаторий «Знание» отлично подойдет для выездной работы и креатива. Молодым специалистам будет предоставлен удобный, специально оборудованный коворкинг с доступом в интернет, а в свободное время они смогут восстановить организм от будничного стресса и переключиться на события в санатории с творческой и познавательной составляющей.
Так, каждую неделю в лектории санатория будут выступать эксперты Российского общества «Знание». Годовую программу лекций планируют разбить на темы по месяцам, чтобы гости могли приехать с учетом своих интересов. Кроме того, в студии будут проходить региональные марафоны, также согласно тематике месяца, с участием приглашенных лекторов, победителей конкурсов общества «Знание» и партнеров. Гости от 35 лет с детьми и старшее поколение могут выбрать классический санаторный отдых высокого качества с полезной познавательной программой.
Важной социальной составляющей работы санатория станет запуск бесплатных кружков для местных детей, где юные сочинцы смогут заниматься робототехникой, историей, изучать космос и биологию, прокачивать soft skills.
Мультимедийная студия, оснащенная по последнему слову техники, позволит на постоянной основе создавать контент и вести трансляции в хорошем качестве. Просветительские видеоматериалы будут транслироваться на весь номерной фонд санатория, а также в социальных сетях и на мероприятиях общества «Знание». В будущем, возможно, и на других площадках.
Мероприятия в мультимедийной студии начались сразу после открытия: к работе приступил двухдневный просветительский марафон «Наука и Знание», организованный в рамках Конгресса молодых ученых. В числе спикеров марафона — популяризаторы науки, ученые, представители научных стартапов и высокотехнологичного бизнеса, специалисты медиасферы.
С аудиторией форума будут общаться: ведущий НТВ Сергей Малозёмов, художественный руководитель ГБУК г. Москвы «Театр Олега Табакова» Владимир Машков, актер Игорь Петренко, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, создатель научно-популярного видеохаба SciTopus Эльман Ахмедбеков, главный редактор YouTube-канала и сайта SciOne Владислав Гончарук, ректор АНО ВО «Университет Иннополис» Александр Тормасов, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман, заведующий лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ Александр Милкус, популяризатор науки, физик, блогер и автор YouTube-канала «Физика от Побединского» Дмитрий Побединский и многие другие.
Участникам двухдневного марафона «Наука и Знание», который будет проходить в Сочи 9 и 10 декабря, предстоит побывать на лекциях, дискуссиях и мастер-классах, посвященных перспективным технологиям, популяризации науки в СМИ, блогерству в сфере научпопа, научной карьере в крупных компаниях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.