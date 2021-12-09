Москва, 9 декабря, 2021, 20:18 — ИА Регнум. Об аресте судом в Москве ведущего советника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина сообщает 9 декабря РАПСИ. Он арестован по делу о получении взятки.

Pixabay.com Арест

Меру пресечения в виде ареста избрал 9 декабря Басманный суд Москвы. Лопатин арестован до 7 февраля 2022 года. Обвинений ему пока предъявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 9 декабря в российской столице военные следователи задержали ведущего советника управления департамента Минобороны РФ.