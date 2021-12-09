Москва, 9 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России более 45 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из опубликованного 9 декабря информационного бюллетеня Минобороны.

Mil.ru Солдаты

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«За прошедшие сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 82 военнослужащих. Общая численность выздоровевших увеличилась до 45 069 человек», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, на сегодняшний день в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1553 военнослужащих с положительными результатами тестирования.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое, ещё девять находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что в военно-медицинских организациях Минобороны продолжается плановая ревакцинация от COVID-19 военнослужащих всех категорий, уже прошедших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров. К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 420 399 человек.