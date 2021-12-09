Гори, Грузия, 9 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что её сын нуждается в серьёзном лечении, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «TV Пирвели».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Аласания после встречи с Саакашвили сообщила журналистам, что состояние здоровья бывшего президента требует надлежащей реабилитации, а врачи военного госпиталя, по её мнению, не могут обеспечить такую реабилитацию из-за своей неопытности.

«Он не чувствует себя хорошо. Очевидно, что у него нет сил. Я не помню своего сына таким! Он же всегда был в движении и никогда не останавливался. А сейчас он только всё смотрит в сторону кровати… Ему сейчас нужно находиться где-нибудь в нормальной клинике. То, что я тут вижу, мне не нравится», — заявила Аласания.

Напомним, что Михаил Саакашвили, находящийся в военном госпитале министерства обороны Грузии, в знак протеста отказался от лечения, но затем почти сразу отказался от этой идеи.