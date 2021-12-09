Мурманск, 9 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Депутаты Мурманской областной думы большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея QR-кодов

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За проект проголосовали 26 депутатов, пять — против, воздержался один парламентарий.

Депутаты внесли предложения в законопроект. В частности, они рекомендовали дополнить документ положением, предусматривающим возможность предъявления гражданином медицинской документации, подтверждающей защитный уровень антител против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее законопроект о введении QR-кодов с оговорками поддержал Госсовет Коми.