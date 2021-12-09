Ханты-Мансийск, , 20:08 — REGNUM В Югре уровень коллективного иммунитета составляет 52,3%. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба 9 декабря глава ХМАО Наталья Комарова.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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Первым компонентом прививки от коронавируса вакцинированы 814 тысяч жителей ХМАО, завершили вакцинацию 739 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 9 декабря подтвердили 91 708 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 610 человек, количество умерших от COVID-19 достигло 1803.

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