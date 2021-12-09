Бухарест, , 20:08 — REGNUM Министерство труда, семьи и социальной защиты Румынии объявило о повышении с 1 января 2022 года размеров пенсий, также помощи по безработице и субсидий на оплату услуг ЖКХ. Об этом 9 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Подсчет пенсии 24rus.ru

Согласно официальной информации, минимальные пенсионные выплаты вырастут с 800 лей до 1000 лей (соответственно — с $182 до $228), а средства для малоимущих слоев населения государство намерено выделять дважды в месяц.

«У нас есть для этого необходимые ресурсы», — резюмировал глава ведомства Мариус Будай. В то же время на вопрос, из каких именно источников будут финансироваться соответствующие программы, министр не ответил.

Напомним, согласно отчетам независимых статистических структур ЕС, Румыния наряду с Болгарией входит в число наиболее бедных государств Евросоюза. На грани нищеты в этой стране проживают более трети граждан.

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