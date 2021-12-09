Екатеринбург, , 20:04 — REGNUM В Екатеринбурге осудили бывшего начальника отделения УМВД России по Екатеринбургу Владимира Нечаева. Приговор вынес Ленинский райсуд города, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Коррупция

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-полицейского признали виновным в получении взятки через посредника, сопряжённом с её вымогательством, а также в покушении на совершение этого преступления. По данным следствия, оперуполномоченный его подразделения проводил проверку в отношении одного юридического лица и в рамках неё изъял документы о финансово-хозяйственной деятельности этой организации. Чтобы прекратить проверку, руководитель фирмы передал через посредника 2,5 млн рублей в виде взятки. В итоге проверка была прекращена, а оперуполномоченный вынес по указанию Нечаева постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Также экс-полицейскому вменили вымогательство взятки у другого юридического лица. По версии следствия, оперуполномоченный оказывал на директора предприятия психологическое давление. Директор был вынужден согласиться на передачу взятки в размере 2 млн рублей. Но при передаче первой части в размере миллион рублей посредника поймали.

Нечаев несколько лет скрывался от следствия. За это время посредники уже были осуждены к реальным срокам заключения. В суде Нечаев отрицал свою вину. Государственный обвинитель просил назначить ему 12 лет колонии строгого режима. Приговором суда ему отмерено десять лет заключения. Этот приговор пока не вступил в законную силу.