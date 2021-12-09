Астана, 9 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Защита прав блогера Ермека Тайчибекова — это защита прав всех граждан Казахстана на презумпцию невиновности, свободу слова и убеждений. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Если они думают что могут меня заткнуть, то они ошибаются», — заявил адвокат.

Ермека Тайчибекова — право на презумпцию невиновности, право на возможность иметь свое мнение, право на свои убеждения». Галым Нурпеисов «Я защищаю Право Человека. В данном процессе я защищаю право— право на презумпцию невиновности, право на возможность иметь свое мнение, право на свои убеждения».

«И если Ермек не может это выразить в силу очевидных причин, то адвокат выразить мысли своего подзащитного имеет полное право», — подчеркнул собеседник агентства.

«Это и есть право на защиту» — заключил Нурпеисов.

Напомним, что Ауэзовским судом г. Алма-Аты срок заключения Ермеку Тайчибекову был увеличен до 10 лет. Прокурор Алия Оспанова требовала увеличить его до 11 лет,