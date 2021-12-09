Ростов-на-Дону, , 19:59 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП на северном обходе Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в результате столкновения трёх автомобилей погибли три человека — двое взрослых и ребёнок. Ещё один участник аварии госпитализирован. Аксайский районный суд отправил предполагаемого виновника ДТП под домашний арест.

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