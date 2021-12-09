Москва, , 19:59 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской компании «Роснано» на уровне «ВВВ», изменив при этом прогноз со «стабильного» до «негативного». Об этом говорится в распространённом 9 декабря пресс-релизе агентства.

Роснано Tikhonoff Michael / moscow-live.ru

Одновременно с этим Fitch вывело рейтинг дефолта эмитента «Роснано» из списка на пересмотр с возможностью понижения, в который он был помещён в ноября.

В комментарии агентства отмечается, что рейтинговое действие отражает мнение аналитиков Fitch о том, что «риски снижения рейтинга «Роснано» в краткосрочной перспективе сократились вслед за полным и своевременным погашением негарантированных внутренних облигаций 1 декабря».

При этом уточняется, что негативный прогноз отражает потенциальную переоценку агентством факторов господдержки «Роснано», что может привести к снижению рейтинга компании по сравнению с рейтингом России («ВВВ» со «стабильным» прогнозом).

Это может произойти с учётом имеющихся рисков для компании, вызванных истощением её капитала, отмечают в Fitch.