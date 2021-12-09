Москва, 9 декабря, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) зарегистрировано в России. 9 декабря российский минздрав зарегистрировал препарат «Золгенсма», сообщается в госреестре лекарственных средств.

В инвалидной коляске

Уточняется, что регистрационное удостоверение на «Золгенсму» действует пять лет — до 9 декабря 2026 года.

Напомним, «Золгенсма» — очень дорогое лекарство: его стоимость превышает 150 млн рублей. Российский фонд помощи больным детям «Круг добра» к сентябрю 2021 года одобрил финансирование из федерального бюджета лечения девяти пациентов со СМА «Золгенсмой».