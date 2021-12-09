Москва, , 19:57 — REGNUM Появление «Омикрон"-штамма коронавируса, вероятно, не приведёт к серьёзным последствиям для мировой экономики, считает руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков. Об этом он сегодня, 9 декабря, заявил ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новый вариант COVID-19 скорее может оказать эффект замедления на восстановление мировой экономики, в случае, если имеющиеся вакцины окажутся значительно менее эффективными, чем против других разновидностей коронавирусной инфекции», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что по данным Bloomberg cо ссылкой на японского ученого Хироси Нисиура, новый штамм на ранней стадии распространяется в 4 раза активнее чем вариант «Дельта», но оказывает меньшее по силе воздействие на нервную систему. Так, например, было с «Дельта"-штаммом по отношению к оригинальному уханьскому штамму COVID-19.

«Как вариант, за счет более высокой заразности штамм «Омикрон» будет вытеснять «Дельту» из популяции. В случае если новый штамм действительно более мягкий, воздействует на организм без патологических последствий, пандемия в том виде как мы ее знали в 2020 году и 2021 году, может уйти в историю», — пояснил Чечушков. По его мнению, в ряде стран могут пострадать индустрии пассажирских авиаперевозок и туризма, но на них приходится сравнительно небольшая доля мировой экономической активности. В перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции (Утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434), входят транспортная отрасль, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств, гостиничный бизнес, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, деятельность по организации конференций и выставок.

«Следует помнить, что сам по себе COVID-19 не привёл к инфляции, её разгон был обусловлен решением основных мировых регуляторов о проведении масштабных программ количественного смягчения. Будут ли аналогичные меры предприняты в случае ухудшения ситуации в связи с новым штаммом — открытый вопрос. Как показала практика кризис в производственной цепочке поставок действует и по текущее время, хотя и прошел острую фазу. Удар по потребительскому спросу стоит ожидать в случае отсутствия монетарных программ помощи населению и возможности увеличить долговую нагрузку. В противном случае стоит ждать скорее дефицит предложения, особенно в сфере высокотехнологичных товаров, требующих длинные производственные цепочки», — пояснил эксперт.

Он добавил, что на текущий момент появление новых штаммов с каждым разом воспринимаются рынками всё более спокойно. То, насколько быстро удастся перейти к нормальному функционированию экономики, восстановлению цепочек поставок товаров будет определять желание инвесторов приобретать рисковые активы, резюмировал аналитик.