Скопье, , 20:09 — REGNUM В Северной Македонии 9 декабря в результате обследования 1478 образцов было выявлено 168 новых носителей коронавируса, 275 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались четыре пациента с COVID-19.

Куманово. Северная Македония Сања Малохоџиќ

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 218 362 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7695, 204 960 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 5707.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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