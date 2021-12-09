Тбилиси, , 20:55 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе вечером 9 декабря подала в отставку, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Екатерина Тикарадзе Facebook.com/mohgovge

По словам Тикарадзе, она продолжит свою деятельность в политсовете правящей партии «Грузинская мечта». Тикарадзе провела брифинг в главном офисе «Грузинской мечты», на котором поблагодарила свою команду, обсудила ситуацию с пандемией коронавируса в стране и рассказала о деятельности министерства.

«После трёх лет довольно интенсивной деятельности, в результате консультаций с премьер-министром и председателем партии мы пришли к выводу, что моя работа должна быть продолжена в партии «Грузинская мечта», в её политсовете, и оттуда я буду укреплять системы здравоохранения и социальной защиты. Мы считаем, что проекты, которые были начаты и реализованы, уже завершили определенную стадию. Мы переходим к другому этапу», — заявила Тикарадзе.

Напомним, что Тикарадзе занимала пост министра по делам перемещённых лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты с 18 июня 2019 года.