Приштина, , 20:04 — REGNUM Кризисный штаб в Северной Митровице 9 декабря сообщил, что в муниципалитетах Косово с сербским населением насчитывается 508 активных случаев заражения коронавирусом. За сутки в этих муниципалитетах выявили 33 новых носителя коронавируса.

Сербия и Косово Gajmar

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские муниципалитеты обновляют статистику по коронавирусу раз в два-три дня и не сообщают о смертности от COVID-19.

Напомним, система здравоохранения в сербских муниципалитетах финансируется из Белграда. При этом в албанских муниципалитетах Косово, где население минимум в пять раз больше, чем в сербских, насчитывается 319 активных случаев заражения. Число ежедневно выявляемых носителей коронавируса в последние два месяца не превышает 20, суточная смертность за это период составляет около 0,2.

С 9 декабря в Косово проводят бустерную вакцинацию от коронавируса.

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