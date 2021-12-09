Нур-Султан, 9 декабря 2021, 20:51 — REGNUM Суд над сторонником интеграции Казахстана с Россией Ермеком Тайчибековым иногда поражал своей абсурдностью, а также допущенными в ходе процесса нарушениями законов Казахстана. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов.
«Суд иногда ставил меня своей абсурдностью в тупик», — заявил адвокат.
«Я ответил суду, что право на свободу слова заложено в Конституции Республики Казахстан и является является одной из форм законной защиты человека», — отметил собеседник агентства.
«Я отразил свою позицию. Я считаю, что права Ермека Тайчибекова были нарушены и я заявил о своей позиции,» — подчеркнул адвокат.
«Мною ни коим образом не разглашались материалы уголовного дела, а также материалы либо сведения о самом судебном процессе. Я не передавал их третьи лицам. Повторю, я всего лишь озвучил своё отношение к самому процессу и нарушенных правах Ермека Тайчибекова» — заключил Нурпеисов.
Напомним, что с 6 по 8 декабря в г. Алма-Аты состоялся суд над пророссийским активистом Ермеком Тайчибековым, по итогам которого судьей Дианой Джузбаевой по представлению прокурора Алии Оспановой срок заключения Тайчибекова был увеличен до 10 лет строгого режима.