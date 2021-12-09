Астана, 9 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Суд над сторонником интеграции Казахстана с Россией Ермеком Тайчибековым иногда поражал своей абсурдностью, а также допущенными в ходе процесса нарушениями законов Казахстана. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Тайчибекова Галым Нурпеисов.

ИА REGNUM Одиночный пикет в защиту Ермека Тайчибекова у здания казахстанского посольства в Москве

«Суд иногда ставил меня своей абсурдностью в тупик», — заявил адвокат.

ИА REGNUM), и просила привлечь меня к ответственности». Галым Нурпеисов «Например, сторона обвинения заявила, что в соцсети российским блогером был опубликован текст, где якобы адвокат Нурпеисов разгласил сведения по уголовному делу (на самом деле была опубликована ссылка на материл одного из российских СМИ —), и просила привлечь меня к ответственности».

«Я ответил суду, что право на свободу слова заложено в Конституции Республики Казахстан и является является одной из форм законной защиты человека», — отметил собеседник агентства.

«Я отразил свою позицию. Я считаю, что права Ермека Тайчибекова были нарушены и я заявил о своей позиции», — подчеркнул адвокат.

«Мною ни коим образом не разглашались материалы уголовного дела, а также материалы либо сведения о самом судебном процессе. Я не передавал их третьи лицам. Повторю, я всего лишь озвучил своё отношение к самому процессу и нарушенных правах Ермека Тайчибекова», — заключил Нурпеисов.

Напомним, что с 6 по 8 декабря в г. Алма-Аты состоялся суд над пророссийским активистом Ермеком Тайчибековым, по итогам которого судьей Дианой Джузбаевой по представлению прокурора Алии Оспановой срок заключения Тайчибекова был увеличен до 10 лет строгого режима.