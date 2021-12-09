Москва, 9 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. * * *

П. Г. Черемушкин. Александр Дейнека. М.: Молодая гвардия, 2021

П. Г. Черемушкин. Александр Дейнека. М.: Молодая гвардия, 2021

Однажды Владимир Набоков так охарактеризовал сущность тоталитарного государства: оно режет куриц, несущих золотые яйца.

Думается, при этом не следует полагать, что речь идет только о физическом уничтожении жертв режима или долгих сроках заключения. Разрушение внутреннего мира, ограничение свободы творчества тоже приводило к «полной гибели всерьез» (Б. Пастернак). Не всем столкнувшимся с активной несвободой удавалось ее избежать.

Одним из таких счастливых исключений стал знаменитый живописец Александр Дейнека (1899−1969).

Его биографию реконструирует искусствовед Петр Черемушкин (Москва).

Сын рабочего-железнодорожника, он с восторгом принял октябрьскую революцию. Книга убедительно показывает, как в сознании художника драматически сталкивались романтические представления о новой справедливой счастливой жизни и жестко регламентированная новой идеологией реальность.

И все-таки он сохранял веру, что видно из картин, созданных на самые разные темы от истории («Оборона Петрограда») до портретной живописи («Маяковский в РОСТА»), от книжной графики (иллюстрации к роману А. Барбюса «Огонь») до пейзажей («Зима в Курске») и многие другие. Кроме того, Дейнека работал в технике мозаики (оформление станций метро «Павелецкая» и «Новокузнецкая»), создавал скульптуры («У воды», «Купальщица»). Его полотна отличает только мастеру присущее сочетание реализма и романтизма, светлые, мягкие краски («Мать», «Парижанка», «Будущие летчики»). Серьезное изменение стиля характерно для работ периода Великой Отечественной войны. Стремясь изобразить постигшую Родину трагедию, он использовал мрачные темные тона, элементы экспрессионизма («Окраина Москвы», «В оккупации», графический цикл «Дороги войны»).

Поэтому не удивительно, что Дейнека нередко слышал критику в свой адрес от довоенных обвинений в различных «буржуазных» уклонах — до якобы имевшей место «героизации» врага на знаменитом полотне «Оборона Севастополя». По счастью, серьезных репрессий ему удалось избежать. Тем не менее, такой риск оставался, но мэтр все равно не боялся защищать своих коллег и учителей. Один из конфликтов возник, когда живописец возглавлял Московский институт прикладного и декоративного искусства (МИПИДИ).

Черемушкин следующим образом излагает его суть. В 1947 г. в ходе общего заседания (с участием не только преподавателей, но и студентов) один из докладчиков заявил, что таким художникам, как Владимир Фаворский, Алексей Зеленский, Андрей Гончаров нет места среди сотрудников МИПИДИ. «Мы не потерпим в нашем коллективе таких формалистов!» — гневно восклицал он. В полной тишине Дейнека спросил со своего места: «Кто это мы?» Ответа не было, и скоро председательствующий предложил перейти к голосованию. Решением общего собрания было решено изгнать из института классиков изобразительного искусства. Дейнека тогда сказал: «Если будете выгонять Фаворского, выгоняйте и меня!». В итоге он лишился поста директора, правда, сохранив должность декана факультета скульптуры.

В свете столкновения мечты о высоких идеалах и невеселой реальности символичен конец жизни живописца. Весть о присвоении ему звания Героя Социалистического труда пришла, когда он находился без сознания в больнице. Вскоре Александр Дейнека скончался. О награде художник так никогда и не узнал.