Манчестер, Великобритания, 9 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В ближайшие несколько месяцев руководство «Манчестер Юнайтед» предложит 27-летнему фланговому атакующему защитнику сборной Португалии Жоау Канселу новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити»

Жоау Канселу перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Сити» 7 августа 2019 года за 65 миллионов евро. Также в сделку по трансферу был включен защитник сборной Бразилии Данило. Текущее соглашение Канселу с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Жоау Канселу принял участие в 22-х матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.