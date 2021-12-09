Вашингтон, 9 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Авторитарные режимы ведут такую политику, которая вредит демократическим странам, заявил 9 декабря на открытии «Саммита за демократию» американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Заявив, что автократы всегда хотят экспортировать своё влияние, а также занимаются оправданием своих репрессивных действий тем, что это якобы более эффективный способ решения современных проблем», Байден перешёл к обвинениям.

Он сказал, что авторитарные страны стремятся к «росту недовольства людей по всему миру демократическими правительствами». Глава США назвал эту проблему «определяющим вызовом нашего времени».