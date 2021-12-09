Приштина, , 19:30 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря выступила на виртуальном «саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом.

Встреча Вьоса Османи со Стефани Д'Оз и Элиан Тильё President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем выступлении Османи уделила значительное внимание правам женщин. Более того, она сообщила перед представителями свыше ста стран о намерении учредить глобальный саммит женщин за мир и безопасность.

Вьоса Османи «В битве между демократией и авторитаризмом, как нас учит история, власть автократов никогда не работает. Сегодня больше, чем саммит. Это наш общий голос против авторитарный тенденций и в поддержку демократии».

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