В Косово учредят Глобальный женский саммит
Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря выступила на виртуальном «саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом.
President-ksgov.net
Встреча Вьоса Османи со Стефани Д'Оз и Элиан Тильё
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем выступлении Османи уделила значительное внимание правам женщин. Более того, она сообщила перед представителями свыше ста стран о намерении учредить глобальный саммит женщин за мир и безопасность.
«В битве между демократией и авторитаризмом, как нас учит история, власть автократов никогда не работает. Сегодня больше, чем саммит. Это наш общий голос против авторитарный тенденций и в поддержку демократии».