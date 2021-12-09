Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 9 декабря выступила на виртуальном «саммите за демократию», организованном президентом США Джозефом Байденом.

President-ksgov.net Встреча Вьоса Османи со Стефани Д'Оз и Элиан Тильё

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в своем выступлении Османи уделила значительное внимание правам женщин. Более того, она сообщила перед представителями свыше ста стран о намерении учредить глобальный саммит женщин за мир и безопасность.