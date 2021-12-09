Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске с 10 декабря стартует Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Югры.

Khantynewyear.ru Дед Мороз и Снегурочка

В ХМАО съедутся волшебники из Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Нарьян-Мара, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Перми и Оренбурга.

Завтра, 10 декабря, жителей Ханты-Мансийска приглашают принять участие во флешмобе, на который можно прийти в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Мероприятие начнётся в 12:00 (10:00 мск) у центрального входа в парк им. Бориса Лосева.

Оценивать таланты будет самый главный Дед Мороз, который приедет из Великого Устюга. А также авторитетное жюри со всей России в онлайн формате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белгороде отменили парад Дедов Морозов из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.