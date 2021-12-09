Женева, Швейцария, , 19:43 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла богатые страны от накопления вакцин от COVID-19 для бустерных доз на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Организация выражает опасения, что препарата не хватит бедным странам, где показатели вакцинации крайне низки. Об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Центр вакцинации в США (сс) Baltimore County Government

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Многие западные страны распространяли бустерные вакцины, прививая самое взрослое население и людей с хроническими заболеваниями. На фоне опасений, связанных с распространением нового штамма, некоторые государства усилили свои программы.

В свою очередь ВОЗ рекомендовала прививать бустерными дозами только лиц, страдающих хроническими заболеваниями, или тех, у кого вакцина не сработала с первого раза.