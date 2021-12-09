Брашов , , 19:06 — REGNUM В Румынии зарегистрирован очередной случай заболевания новым штаммом COVID-19 — «Омикрон». Об этом 9 декабря пишет бухарестская газета Jurnalul.

Карантин Цитата из к/ф «Петровы в гриппе». реж Кирилл Серебренников. 2021. Россия

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Согласно официальной информации, заражение выявлено у 56-летнего жителя города Брашов (Центральная часть страны). Мужчина является мужем румынки, эвакуированной 30 ноября нынешнего года спецрейсом румынской авиакомпании из ЮАР.

Больной находится на домашней изоляции. Как отмечено в заявлении министерства здравоохранения Румынии, на данный момент в стране подтверждено три случая штамма «Омикрон».

По состоянию на 9 декабря, число жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,79 млн. Из них скончались 57 360 пациентов.

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