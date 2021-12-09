Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Жену совладельца торговой сети «Рив Гош» Инну Мейер, которую, как и ее мужа Августа Мейера, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, суд поместил под домашний арест до февраля. Об этом 9 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Жена совладельца «РИВ ГОШ» Инна Мейер

Напомним, чету Мейер обвиняют в мошенничестве с кредитом от «Сбербанка» на общую сумму в 2,4 млрд рублей, который был взят на развитие интернет-ритейла «Юлмарт» незадолго до того, как компания оказалась на грани банкротства.

Дело расследуется на протяжений пяти лет, однако Мейеры оказались обвиняемыми лишь в декабре 2021 года. 9 декабря суд заключил под стражу Августа Мейера.

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Как и супруг, Инна Мейер не признала своей вины в двух эпизодах мошенничества. Перед судом следствие ходатайствовало о ее аресте, так как она является гражданкой двух государств, официально нигде не работает, знает адреса и телефоны свидетелей по делу и может на них давить или подкупить. В свою очередь обвиняемая и ее защита возражали против этой меры, считая, что ходатайство является незаконным и необоснованным, удовлетворению не подлежит.

«Следователь ссылается на протокол допроса потерпевших, которые, якобы, подтверждают виновность Мейер, но ни в одном из них прямо не указано на ее причастность к совершению вышеуказанных преступлений. Также считают, что следователем не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что Мейер может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или каким-либо образом воспрепятствовать производству по делу. Просили запрет определённых действий или залог», — рассказали в ОПС.

Выслушав стороны, Московский районный суд вынес решение о домашнем аресте Инны Мейер сроком до 7 февраля 2022 года. Ей запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок, использовать интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя.