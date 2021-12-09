Ипатово, Ставропольский край, 9 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае при взрыве гранаты получил ранения житель Ипатовского городского округа. Инцидент произошел 9 декабря в присутствии участкового полиции, вызванного на сообщение о семейном скандале, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Stanislav S. Yanchenko Граната

Как установлено, полицейский прибыл на вызов в частное домовладение. Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, добровольно выдал предмет, похожий на гранату неустановленной марки. После этого он зашел в летнюю кухню, где прогремел взрыв.

«Он проследовал на летнюю кухню, где в изолированной комнате привел в действие взрывное устройство (предположительно вторую гранату). В результате произошедшего гражданин получил осколочные ранения», — говорится в сообщении полиции.

Пострадавший госпитализирован. В отношении него заведено уголовное дело о незаконных приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ или устройств.